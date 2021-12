Wie die Feuerwehr Plüderhausen mitteilt, sind die Einsatzkräfte am Montagabend (27.12.) gegen 17.45 Uhr mit dem Stichwort „Person im Wasser“ in den Schlossweg in Plüderhausen alarmiert worden.

Ein betrunkener 65-Jähriger wurde demnach von der Feuerwehr aus der Rems gesichert und über die tragbare Leiter gerettet. 18 Mann und drei Fahrzeuge waren im Einsatz. Zusätzlich war ein Rettungswagen mit Notarzt, eine Polizeistreife und das DLRG Rems-Murr vor Ort. Laut Polizeibericht rutschte