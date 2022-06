Polizei: Vermisste Person aus NRW wohl doch nicht im Rems-Murr-Kreis

Am Samstag (18.06.) hatten wir erfahren, dass eine vermisste Person aus Nordrhein-Westfalen möglicherweise in der Region gesichtet worden sein soll. Wie sich mittlerweile herausstellt, ist das eher unwahrscheinlich – und der Vermisste womöglich gefunden worden. Die Hintergründe.

Hinweis über Instagram: Vermisster aus NRW in Schorndorf?

Am Samstag erreichte unsere Redaktion ein Hinweis über Instagram. Es ging dabei um einen in NRW vermissten 57-Jährigen.

"Wir haben gestern eine Meldung aus Schorndorf erhalten." Demzufolge sei der Vermisste "gegen 10 Uhr im Netto beim Bäcker" gesehen worden. Der Mann gibt an, in der Nachbarschaft des Vermissten zu wohnen.

Familie will Vermissten "endlich wieder in die Arme schließen"

Die zuständige Polizeibehörde in Unna bestätigte: Es habe eine entsprechende Meldung "aus der Region Stuttgart" gegeben. "Das sind natürlich vage Hinweise, das kann immer auch eine Verwechslung sein", so ein Sprecher.

Nichtsdestotrotz müsse die Polizei solchen Hinweisen nachgehen. "Die Familie brennt darauf, dass der Vermisste gefunden wird", so der Sprecher. "Sie wollen ihn endlich wieder in die Arme schließen."

Polizei findet Auto des Vermissten in Hamm

Laut Polizei wird der Mann aus NRW seit dem 11. Juni vermisst. Der 57-Jährige sei an diesem Tag gegen 14 Uhr mit seinem Auto weggefahren und nicht zurückgekehrt. "Aufgrund einer psychischen Erkrankung kann eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden", so die Polizei.

Am Sonntag (19.06.) dann die Neuigkeit: Laut Polizeiführer vom Dienst in Unna wurde das Auto des Vermissten in Hamm gefunden. Dass der Mann sich also zwischenzeitlich im Rems-Murr-Kreis aufgehalten hat, ist eher unwahrscheinlich. Auch eine Person wurde gefunden. Ob es sich dabei um den Vermissten handelt, sei noch unklar.