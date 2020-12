Polizei vermutet Brandstiftung: Etwa 100 Heuballen standen in Leutenbach in Flammen

Am Montagabend (28.12.) entdeckten Passanten um kurz vor 22 Uhr etwa 100 brennende Heuballen* auf einer Wiese zwischen den Sport- und Tennisplätzen in Leutenbach. Wie die Polizei am Dienstagmorgen (29.12.) berichtet, wurden neben den Ballen auch ein Mähwerk sowie ein Pferdeanhänger beschädigt.



Die Ermittlungen deuten auf Brandstifung hin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 95 / 69 40 bei der Polizei zu melden.

*In der ersten Version des Artikels vom 28.12. war von etwa 80 brennenden Strohballen die Rede gewesen. Die Polizei hat am 29.12. in einer Pressemeldung neue Informationen veröffentlicht.