Polizeieinsatz in Weinstadt: Turmfalke verirrt sich in Wohnung

Mit einem „riesigen Greifvogel mit messerscharfen Krallen“ haben Beamte am Donnerstagmorgen (29.09.) in Weinstadt gerechnet, als sie gegen 10 Uhr alarmiert wurden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Telefon angegeben, dass sich in einer Wohnung in der Pfahlbühlstraße ein Adler befinde.

Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem "Adler" um einen jungen Turmfalken handelte. Die Beamten konnte das Tier einfangen. Der Falke wurde wenig später in einer Greifvogelschutzstation in kundige Hände übergeben. Ob das Tier verletzt war, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.

Mit einem tierischen Einsatz hatte es die Polizei in Weinstadt erst kürzlich zu tun. In einem Garten wurde eine zwei Meter lange Madagaskar Boa entdeckt. In Esslingen hatte sich jüngst eine Königspython in einen Garten verirrt.