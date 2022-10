Polizeihubschrauber über Fellbach: Fahndung nach Einbruch am Mittwoch (19.10.)

In Fellbach hat die Polizei am Mittwochabend (19.10.) mit einem Hubschrauber nach zwei mutmaßlichen Einbrechern gesucht. Vor allem freie Flächen zwischen dem Kleinfeldfriedhof und der B14 habe der Helikopter zwischen 20 und 21 Uhr abgesucht, so das Polizeipräsidium am Abend auf Anfrage.

Fahndung mit Polizeihubschrauber erfolglos

Am Donnerstagmorgen (20.10.) bestätigte die Polizei: Gegen 20 Uhr ist es in der August-Lämmle-Straße zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Einbrecher verschafften sich durch die Fenster Zutritt zu einer Parterrewohnung, es wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Als die beiden Unbekannten von einem Bewohner des Hauses erwischt wurden, flüchteten sie in Richtung Kleinfeldfriedhof.

Die Suche, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, musste erfolglos abgebrochen werden. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern machen kann, soll sich bei der Polizei Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 melden.