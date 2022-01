Beamte des Polizeireviers Fellbach haben am Freitagabend (07.01.) bei einem 20-jährigen VW-Fahrer Drogen gefunden. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten gegen 23.10 Uhr den 20-Jährigen in der Langen Straße in Kernen im Remstal. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Die Beamten führten daraufhin einen Drogenvortest bei ihm durch. Der Test verlief positiv auf THC.

{element}

Als die Beamten das Auto