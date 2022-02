Ein 25-Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagabend, 15. Februar, laut Polizei bei einem Unfall in der Stuttgarter Straße in Fellbach schwer verletzt worden. Demnach nahm ihm eine Autofahrerin die Vorfahrt, die von der Täschenstraße nach rechts in Fahrtrichtung Stuttgart in die Stuttgarter Straße einbiegen wollte.

Der Fahrradfahrer war auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg aus Richtung Stuttgart kommend unterwegs. Der Radweg darf an der Stelle in beide Richtungen