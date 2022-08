Rems-Murr-Klinikum Winnenden: Frau randaliert in Notaufnahme - Polizist bespuckt

Am Montagmittag (01.08.) ist es im Rems-Murr-Klinikum in Winnenden zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei gekommen. Laut Polizeibericht randalierte eine 27-jährige Frau in der Notaufnahme des Krankenhauses und ging auf die Angestellten los.

Frau muss mit mehreren Strafanzeigen rechnen

Das Klinikpersonal alarmierte daraufhin die Polizei. Die Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte auch durch die eintreffenden Beamten nicht beruhigt werden. Sie blieb aggressiv und unkooperativ.

Die Randaliererin musste schließlich von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Dabei bespuckte und beleidigte sie die Beamten. Im Anschluss daran wurde die Frau in eine Fachklinik gebracht. Die 29-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.