Remshalden: 70-Jähriger tot aus der Rems geborgen

Am Montagnachmittag (17.5.) ist ein 70-jähriger Mann in der Rems ertrunken.



"Wir wurden gegen 16.40 Uhr alarmiert, dass eine Person in Remshalden leblos im Wasser trieb", sagt Steffen Heckel, Sprecher der Feuerwehr Remshalden. Gemeinsam mit dem hinzugerufenen DLRG hätte die Feuerwehr den Mann leider nur noch tot bergen können.

Die Polizei bestätigte den Vorfall und sagte: "Wir gehen momentan von einem Unglücksfall aus."

Ein Mann hatte gegen 16.40 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er im Bereich Unterer Wasen nahe der Rems ein Fahrrad und einen herrenlosen Hund vorgefunden hatte und kurz darauf den leblosen Mann im Wasser entdeckte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung.