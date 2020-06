Aus einem Überdruckventil ausströmender Wasserdampf hat am Mittwochmorgen in einer Firma in der Waiblinger Straße die Brandmeldeanlage und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung geben und wieder abziehen.