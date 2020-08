In einem Seniorenheim in der Kelterstraße kam es am Sonntagnachmittag (23.08.) zu einem Feuerwehreinsatz. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte eine Bewohnerin ihren Mund-Nasen-Schutz abkochen und schlief währenddessen ein. Die Maske fing Feuer und löste einen Brandalarm aus. Die Feuerwehr Remshalden war mit einem Fahrzeug vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand kein Sachschaden.