Remshalden: Mann schlägt 27-Jähriger mehrfach ins Gesicht und muss in Haft

In Remshalden-Grunbach sind am Ostersonntag (09.04.) zwei Frauen von einem 26-Jährigen angegriffen worden. Laut Polizeibericht waren die zwei Frauen gegen 11 Uhr in der Rommenhöllerstraße unterwegs. Dort sprach der Mann die 28-Jährige Frau an und folgte ihr.

Der Mann versteckte sich nach dem Angriff in einem Gebüsch

Kurz darauf sprach er auch die 27-jährige Freundin der Frau an. Diese wies den Mann ab und forderte ihn auf, sie in Ruhe zu lassen. Daraufhin schlug der Mann der 27-Jährigen mehrfach ins Gesicht und nahm ihr die Sonnenbrille weg. Nach dem Angriff flüchtete der Täter.

Nachdem die beiden Frauen die Polizei informierten, konnten die Beamten den 26-Jährigen festnehmen. Der Mann hatte sich zuvor in einem Gebüsch versteckt.

Am Ostermontag wurde der Mann aus Guinea auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wobei der Mann noch einen Polizeibeamten beleidigte.