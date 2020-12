Remshalden-Osterhof: Feuer in Heizraum

In einem Heizraum eines Wohnhauses im Osterhof in Remshalden hat es am Montagabend (14.12.) um 18.30 Uhr gebrannt. Der Inhaber selbst versuchte laut Polizei zunächst den Brand zu löschen und zog sich hierbei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Feuerwehren von Remshalden und Weinstadt rückten mit neun Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten aus. Sie hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Wie hoch der entstandene Sachschaden an der Scheune ist, ist bislang unklar. Das angrenzende Wohnhaus blieb unbeschädigt.