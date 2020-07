Remstalkellerei in Weinstadt-Beutelsbach: Mann eingeklemmt und schwer verletzt

Arbeitsunfall in Remstalkellererei in Weinstadt-Beutelsbach. © SDMG / Kohls

Ein Arbeiter ist am Dienstagnachmittag (07.07.) im Hochregallager der Remstalkellerei in Beutelsbach eingeklemmt worden. Die Polizei wurde gegen 16.27 Uhr alarmiert. Der Mann hat nach Angaben der Polizei auf rund 20 Meter Höhe gearbeitet, als Paletten verrutschten und er unter diesen eingeklemmt wurde. Der Mann wurde dabei verletzt. Aus welchem Grund die Paletten verrutschten, konnte die Polizei um 18 Uhr nicht mitteilen. Laut Tim Maier, Sprecher der Feuerwehr Weinstadt, sind insgesamt 50 Feuerwehrleute der Abteilungen Beutelsbach, Endersbach und Großheppach ausgerückt. Zusätzlich waren eine Polizeistreife, der Notarzt, ein Rettungswagen, der Leiter des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Im Laufe des Abends konnte der Mann endlich befreit und schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.