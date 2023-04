Rudersberg: Betrunkener verursacht Unfall - rund 200.000 Euro Schaden

In Rudersberg hat ein betrunkener Autofahrer am Freitag (14.04.) gegen 23 Uhr einen Unfall mit rund 200.000 Euro Schaden verursacht. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Der 63-jährige Fahrer eines BMW-Alpina befuhr die L1080 von Rudersberg in Richtung Klaffenbach. Er war alkoholisiert und fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Am Ortseingang von Klaffenbach fuhr er an einen Verkehrsteiler geradeaus vorbei. Im Anschluss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr das Ortsschild und stieß mit einem Holzstapel zusammen. Im Anschluss kam es zu einem Zusammenstoß mit einem abgestellten Anhänger sowie mit Material einer Firma, welches auf einem Hof gelagert war.

Der BMW-Fahrer und sein 44-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher musste eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.