In Rudersberg im Ortsteil Mannenberg in der Kohlwaldstraße ist am Donnerstagabend (07.10.) gegen 22.20 Uhr in einem Einfamilienhaus der Heizraum und das darin gelagerte Brennholz in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilte, ist die örtliche Feuerwehr mit 9 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften ausgerückt. Als die Bewohner durch den Qualm auf die Gefahrenlage aufmerksam geworden sind, hatten sie umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Das Feuer konnte gelöscht werden. Es entstand