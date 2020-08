Rudersberg: Unbekannte entsorgen illegal Schlachtabfälle

Auf der Strecke zwischen Steinenberg und Steinbruck haben Unbekannte Schlachtabfälle von zwei Lämmern illegal entsorgt. Die Tierkadaver seien laut Polizei am Samstagvormittag (01.08.) auf einer Wiese bei der Brücke am Tannbach aufgefunden worden. Die Schlachtabfälle von zwei Lämmern befanden sich in einem Abfallsack.

Die Polizei zog das Veterinäramt hinzu, um den Vorfall zu klären. Zudem veranlasste sie nähere Untersuchungen, um Aufschluss zu den Todesumständen der Tiere zu erhalten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden die Lämmer geschächtet und unfachmännisch zerlegt.

Die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet um Hinweise. Die Tierkadaver wurden zwischen letzten Freitag und Samstagvormittag (31.07.-01.08.) entsorgt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.