Scheune mit abgestellten Fahrzeugen und Geräten in Rudersberg brennt aus

In Rudersberg-Schlechtbach hat am Donnerstag, 22. Dezember, gegen 22 Uhr eine Scheune in der Brunnenbergstraße gebrannt. Darin waren laut Polizei-Informationen verschiedene Fahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen abgestellt. Die Scheune brannte komplett aus, das Gebäude und das Inventar seien vollständig zerstört worden, so ein Polizeisprecher am Freitagmorgen (23.12).

Insgesamt waren laut ihm neun Fahrzeuge und 47 Kräfte der Feuerwehren aus Rudersberg und Fellbach im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergreifen. Die Brandursache ist noch unklar. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Löschen unter erschwerten Bedingungen

Die Feuerwehr hatte nach Angaben des Rudersberger Kommandanten Steffen Knödler das Feuer kurz nach 23 Uhr unter Kontrolle. Der Einsatz der Feuerwehr war jedoch noch nicht beendet. Die Löscharbeiten liefen unter erschwerten Bedingungen ab: Das Wasser musste die Feuerwehr aus der Wieslauf pumpen. Der Rettungsdienst war ebenfalls im Einsatz und kümmerte sich um Menschen, die beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, Rauch eingeatmet hatten. Nach Polizeiangaben wurde jedoch niemand verletzt.

Laut Polizei liegt der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge bei rund 60.000 Euro.