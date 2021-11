Zu einem Scheunenbrand ist es am Dienstag (16.11.) kurz nach Mitternacht in der Buch-Eich-Straße in Oppenweiler gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war dort ein Holzschuppen, in dem Brennholz gelagert war, in Brand geraten. Die örtliche Feuerwehr rückte mit 29 Mann und drei Einsatzfahrzeugen aus.

Bei dem Einsatz kamen weder Personen noch weitere Gebäudeteile zu Schaden. Am Schuppen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Brandursache ist bislang