In einer Firma in der Daimlerstraße in Weinstadt hat am Mittwoch (11.05.) eine Schleifmaschine gebrannt. Die Feuerwehr war gegen 11 Uhr im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Maschine wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Im Einsatz waren laut Bericht sechs Fahrzeuge und 37 Personen.