Schorndorf/Berglen: Waldboden steht in Flammen

Zu einem Waldbodenbrand ist es am Montagnachmittag (26.04.) in Schorndorf an der Gemarkung zu Berglen gekommen. Nach Auskunft von Patrick Bellon, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf, wurde der Brand gegen 14.24 Uhr gemeldet. Insgesamt brannte eine Fläche von 100 mal 120 Metern. Um den Brand zu bekämpfen, richtete die Feuerwehr einen Pendelverkehr mit zwei Löschfahrzeugen zwischen der Einsatzstelle und Schornbach ein, um genügend Löschwasser zu haben. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor 18 Uhr an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.