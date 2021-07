Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (27.07.) in eine Gaststätte in der Straße "Hammerschlag" in Schorndorf eingebrochen. Laut Polizei waren die Täter über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude eingestiegen. Im Inneren brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten einen vierstelligen Geldbetrag.

Die Polizei Schorndorf ermittelt. Sie bittet um Hinweise zur Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.