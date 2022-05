Schorndorf: Feuerwehr am Schulzentrum Grauhalde - Fehlalarm durch Bauarbeiten

In Schorndorf ist es am Freitagmittag (27.05.) zu einem großen Feuerwehreinsatz gekommen. Auch zwei Polizeistreifen waren vor Ort. Grund war laut Informationen unserer Redaktion ein Fehlalarm am Schulzentrum Grauhalde.

Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften vor Ort

Laut der Feuerwehr Schorndorf wurde gegen 11.12 Uhr von einer Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Verantwortlich dafür sollen Bauarbeiten vor Ort gewesen sein.

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Rehhaldenweg 2. Die Einsatzkräfte konnten schnell wieder abrücken.