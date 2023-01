Schorndorf-Haubersbronn: Drei Personen bei Unfall verletzt

In Schorndorf-Haubersbronn ist es am frühen Donnerstagabend (12.01.) gegen 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Bilanz: drei Leichtverletzte* und rund 25.000 Euro Sachschaden.

Zusammenstoß auf Kreuzung

Die 59-jährige Fahrerin eines Fiat fuhr, von der Wieslauftalstraße kommend, unter Missachtung der Vorfahrtregelung in die abknickende Vorfahrtstraße Miedelsbacher Straße/Welzheimer-Wald-Straße ein. Dabei stieß sie laut Polizeiangaben vom Freitag mit einer Mercedes-Fahrerin und einem Audi-Fahrer zusammen. Die 59-Jährige, ihr Beifahrer und der Audi-Fahrer wurden leicht verletzt, so die Polizei.

Die Verletzten wurden an der Unfallstelle notärztlich versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt.

Auch Feuerwehr im Einsatz

Weil es zunächst so aussah, dass eine Person bei dem Unfall im Auto eingeklemmt worden sein könnte, rückte auch die Feuerwehr aus. Vor Ort zeigte sich dann aber, dass niemand befreit werden musste.

Weiterer Unfall in der Wieslauftalstraße

Wie am Freitagmorgen bekannt wurde, hatte sich in der Wieslauftalstraße in Haubersbronn bereits am Morgen ein Unfall ereignet. Den Polizeiangaben nach war eine Toyota-Fahrerin von der Haldenstraße aus auf die Wieslauftalstraße gefahren und hatte dabei die Vorfahrt einer Renault-Fahrerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß.

*Anmerkung der Redaktion: Am Donnerstagabend sprach die Polizei zunächst von zwei leicht verletzten Personen. Am Freitagmorgen wurde dann vermeldet, dass es sich um drei Leichtverletzte handelte.