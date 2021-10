Am Donnerstag (28.10.) sind im Rems-Murr-Kreis wieder zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern bei meist älteren Bürgern eingegangen. Die Täter hatten mit ihrer Masche bei einer älteren Dame in der Bruckgasse in Schorndorf Erfolg.

Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Seniorin am Mittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser gab vor, dass die Enkelin der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei