Schorndorf: Mann stürzt durch Baustellendach und verletzt sich schwer

In Schorndorf hat es am Freitagnachmittag (11.06.) einen Baustellen-Unfall gegeben, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt.

Ein 38-jähriger brach auf einer Baustelle in der Johannesstraße durch ein Dach. Wie die Polizei mitteilte, stürzte er dabei etwa vier Meter in die Tiefe. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Der 38-jährige wurde mit Hilfe einer Drehleiter von der Feuerwehr gerettet und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.