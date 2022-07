Schorndorf: Streitigkeiten in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Da es in der Schorndorfer Innenstadt am Dienstagabend (26.07.) wohl zu Streitigkeiten gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Anwohner im Bereich des Bahnhofs alarmierten gegen 23.15 Uhr die Polizei, nach dem sie in Richtung Innenstadt Streitigkeiten wahrgenommen haben. Anwohner und Passanten, die etwas gesehen oder gehört haben, können sich unter der Telefonnummer 07181/2040 melden.

Die Beteiligten waren beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr anzutreffen. Beamte fanden jedoch einen Schlagstock und Glassplitter einer Autoscheibe vor. Ob an dem Abend auch Schüsse abgegeben wurden, konnte die Polizei bisher noch nicht bestätigen.