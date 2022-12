Am frühen Sonntagmorgen (25.12.) ist es gegen 2.39 Uhr in einem Technikraum im Krankenhaus Schorndorf aufgrund einer Überspannung zu einem Trafobrand gekommen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die Feuerwehr Schorndorf rückte mit 7 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften zum Brandort aus und hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Da sich der Trafo in einem Nebengebäude befindet, konnte der Krankenhausbetrieb ungehindert fortgesetzt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100.000 bis 150.000 Euro.