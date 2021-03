Am Sonntagabend gegen 18.14 Uhr hat es in der Uhlandstraße in Schorndorf geknallt: Nach ersten Informationen sind hier zwei Autos frontal zusammen gestoßen. Die Polizei war mit zwei Streifen vor Ort, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Da aus den beschädigten Fahrzeugen Betriebsflüssigkeit auf die Straße gelaufen war, war auch die Feuerwehr vor Ort, um diese aufzufangen.