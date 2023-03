Schorndorf/Urbach: Auto-Fahrer flüchtet mit bis zu 200 km/h vor Polizeikontrolle

Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Donnerstag (02.03.) kurz nach Mitternacht vor einer Polizeikontrolle in Schorndorf geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon, als er die Polizei in Haubersbronn wahrnahm.

Auf der Strecke in Richtung Urbach habe der Mann Schätzungen der Polizei zufolge streckenweise auf circa 200 km/h beschleunigt. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise des Mercedes-Fahrers verlor die Polizeistreife zeitweise den Sichtkontakt zum Mercedes und brach die Verfolgung ab.

Fahrer verliert Kontrolle über Mercedes

Innerorts von Urbach soll der Mercedesfahrer weiterhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Wohnsiedlungen gefahren sein. In der Nähe der Gänsbergstraße soll er in Richtung eines dortigen Feldwegs weiterfahren sein. Dort verlor der Mann die Kontrolle über seinen Mercedes. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Erdwall. Dort kam der Mercedes zum Stehen. Wie sich herausstellte, war der Mercedes-Fahrer alkoholisiert. Laut Polizei saß er mit über 0,8 Promille am Steuer.

Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig entzogen.

Unklar ist, ob bei der Verfolgungsfahrt weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Die Polizei bittet daher mögliche Betroffene, sich mit der Polizei in Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950-422 in Verbindung setzen.