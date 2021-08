Schorndorf-Weiler: Pkw macht sich selbstständig - Fahrer schwer verletzt

Ein 32 Jahre alter Opel-Fahrer hat seinen Pkw am Montagmorgen (02.08.) gegen 06.30 Uhr in der Lortzingstraße in abschüssiger Richtung geparkt, ohne den Wagen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern.

"Kurz darauf machte sich das Auto selbstständig und streifte einen geparkten VW Transporter", teilte das Polizeipräsidium Aalen mit. Als der 32-Jährige dies bemerkte, versuchte er sein Fahrzeug anzuhalten, hierbei wurde er vom fahrerlosen Auto erfasst und schwer verletzt.

Anschließend rollte das Auto noch gegen eine Scheune und kam dort zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.