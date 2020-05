Schorndorf-Weiler: Vermisster Mann tot aufgefunden

In der Straße Am Dürrbach in Schorndorf-Weiler ist am Freitag (08.05.) ein Mann tot aufgefunden worden. © Gabriel Habermann

In Schorndorf-Weiler ist am Freitag (08.05.) eine Person tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Demnach handelt es sich bei dem Leichnam "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um einen 69-jährigen Mann aus Schorndorf, der seit Oktober 2019 als vermisst gilt. Ein 49-Jähriger hatte am Freitag gegen 10.30 Uhr bei Arbeiten an einem Wasserkanal in der Straße Am Dürrbach den Geldbeutel des Vermissten gefunden. Daraufhin begaben sich Beamte der Kripo Waiblingen an den Fundort und fanden kurze Zeit später in dem dortigen Wasserkanal eine männliche Leiche. "Zur Bergung des Leichnams aus dem Kanal wurde die Feuerwehr Schorndorf alarmiert", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Erste Ermittlungen der Kripo ergaben keinerlei Hinweise darauf, dass der Mann durch Fremdverschulden zu Tode kam.