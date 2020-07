Schorndorf: Werbebanner bei Stadtwerke-Neubau angezündet

Am frühen Samstagmorgen (18.07) haben Unbekannte an mindestens zwei Stellen ein Werbebanner am Zaun auf Höhe des Neubaus der Stadtwerke Schorndorf auf der Rückseite der Robert-Bosch-Straße angezündet. "Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Schorndorf mit einem Löschfahrzeug und sechs Mann blieb der Schaden in Höhe von ca. 200 Euro relativ gering", schreibt die Polizei dazu in einer aktuellen Pressemitteilung.

Zeugenhinweise zur Tat, die sich um etwa 3 Uhr ereignet haben soll, nimmt das Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181/ 2040) entgegen.