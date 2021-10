Am Montagabend (18.10.) ist die Feuerwehr in der Kelterstraße in Schwaikheim ausgerückt.

{element}

Gegen 21.00 Uhr Uhr wählten Bewohner eines Mehrfamilienhauses Polizeiangaben zufolge den Notruf, weil sie Gasgeruch festgestellt hatten. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Mann zum Einsatzort aus. Gas trat aber offenbar nicht aus. Es wird ein technischer Defekt vermutet.