Schwaikheim: Propan-Gasflasche explodiert in Wohnhaus

Im Keller eines Einfamilienhauses in Schwaikheim ist am Montagvormittag (09.11.) eine Gasflasche explodiert. Ein Polizeisprecher erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass durch die Explosion mehrere Fenster zu Bruch gegangen sind. Verletzt wurde niemand. Lediglich Sachschaden sei zu beklagen.

Aktuell (11.45 Uhr) sind Polizei und Feuerwehr noch im Einsatz. Warum die Propan-Gasflasche in die Luft flog, ist noch unklar. Weitere Details will die Polizei am Nachmittag bekannt geben.