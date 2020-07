Ein Wäschetrockner in einem Badezimmer hat am Freitagmittag gebrannt. Zwar war zu dem Zeitpunkt niemand in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der unteren Bahnhofstraße. Der Sohn der Bewohner, der in einer anderen Wohnung im Haus lebt, hörte aber den Rauchmelder und alarmierte daraufhin sofort die Feuerwehr.

Die rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Mann an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Vor allem rettete sie aber zwei Katzen, die noch in der Wohnung im