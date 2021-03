Schwerer Unfall am Bahnhof Winnenden: Kehrmaschine erfasst Radfahrerin am Montagmittag (22.03.)

Am Montagmittag (22.03.) hat sich am Bahnhof Winnenden ein schwerer Unfall ereignet. Laut einem Polizeisprecher wurde eine Fahrradfahrerin gegen 11.30 Uhr von einer Kehrmaschine der Stadt Winnenden erfasst. Der Fahrer der Kehrmaschine wollte vom Bahnhofsplatz nach rechts in die Karl-Krämer-Straße einbiegen, als er die vor ihm fahrende Frau auf ihrem Fahrrad übersah.

Die Frau stürzte durch den Unfall zu Boden und wurde unter der Kehrmaschine eingeklemmt. Das Fahrrad verkeilte sich laut dem Polizeisprecher im Radkasten der Kehrmaschine, wobei der Fuß des Unfallopfers mit eingeklemmt wurde. Die Frau musste von der Feuerwehr mit einer hydraulischen Rettungsschere befreit werden.

Laut Polizei erlitt die Radfahrerin nur leichte Verletzungen, wurde aber mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Winnenden war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.