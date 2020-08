Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs ist ein 22 Jahre alter Honda-Fahrer am frühen Donnerstagmorgen (27.08.) in der Neckarstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der 22-Jährige gegen 04.30 Uhr in Richtung Bundesstraße unterwegs, als er vom Fahrbahnverlauf abkam. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.