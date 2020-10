Spülmaschine in einem Fellbacher Bürogebäude brennt

Am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr wurde ein Feuer in einem Bürogebäude in der Wilhelm-Pfitzer-Strasse in Fellbach gemeldet. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen vor Ort war, konnte mit mehreren Trupps unter Atemschutz den Brand im Erdgeschoss des Bürogebäudes ausmachen. Nach ersten Informationen brannte eine Spülmaschine. Durch den Brand wurde das Büro komplett verraucht und musste mittels Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht werden. Zur Absicherung waren das DRK Fellbach und ein Rettungswagen vor Ort. Verletzte gab es keine.