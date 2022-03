Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1819 am Sonntag (27.02.) ist ein 19-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige mit seinem Ford auf der Kreisstraße von Vorderbüchelberg in Richtung Spiegelberg unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fuhr er in einer Rechtskurve zu schnell. Er habe gegengelenkt und sei dann rechts von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren. Das Auto sei in einem Bach zum Stehen gekommen und in Brand geraten.

Der