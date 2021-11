Aus unbekannten Gründen sind am Mittwochabend (24.11.) drei Bewohner einer Asylunterkunft in Kernen im Remstal in Streit geraten.

Wie die Polizei mitteilte, gingen die Männer im Alter von 26, 35 und 39 Jahren mit verschiedenen Gegenständen, wie z.B. einer Fahrradfelge, einer Glasflasche und einem Holzstock aufeinander los und verletzten sich gegenseitig. Neben dem Rettungsdienst war auch die Polizei mit zunächst sechs Polizeistreifen im Einsatz. Der Streit konnte letztlich