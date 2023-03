Sturm in der Nacht auf Samstag (11.3.): Opel prallt gegen umgestürzten Baum

Es war eine stürmische Nacht in Baden-Württemberg und im Rems-Murr-Kreis. Sturmböen sorgten in der Nacht von Freitag auf Samstag (10.-11.03.) für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Eine Sprecherin der Polizeidirektion Aalen berichtete von rund 20 kleineren Einsätzen im Rems-Murr-Kreis mit umgestürzten Bäumen und zeitweise gesperrten Straßen. Im Einzelnen waren sie weder von größerem Ausmaß noch von längerer Dauer - und das Wichtigste: Menschen kamen nicht zu Schaden. Im Ostalbkreis dürfte es zu weiteren sturmbedingten Einsätzen gekommen sein.

Berglen: Opel prallt gegen umgestürzten Baum

In Berglen ist ein 43-jähriger Mann am Freitag (10.03.) mit seinem Opel gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der 43-Jährige gegen 21.25 Uhr auf der Kreisstraße 1872 von Erlenhof in Richtung Kottweil unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Erlenhof war durch den starken Wind ein Baum umgestürzt. Offenbar erkannte der 43-jährige Opel-Fahrer den am Boden liegenden Baum zu spät. Der Opel prallte gegen den Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Berglen räumten den Baum von der Fahrbahn.

Weinstadt-Endersbach: Bauzäune durch Wind gegen Autos geschleudert

In Weinstadt-Endersbach wurden am Freitag gegen 20 Uhr im Kornblumenweg drei geparkte Autos durch einen Bauzaun beschädigt. Der Zaun wurde durch den starken Wind umgeweht. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Er dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.

Zwei Bäume in Welzheim umgestürzt

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Welzheim mitteilte, stürzte in Welzheim gegen 21.47 Uhr und 22.25 Uhr jeweils ein Baum um. Einmal musste die Feuerwehr in die Untermühlstraße ausrücken. Der zweite Baum fiel auf die Kreisstraße zwischen dem Naturfreundehaus und Rienharz.

Für den Rems-Murr-Kreis sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h voraus. In exponierten Lagen müsse mit schweren Sturmböen bis 90 km/h gerechnet werden. Gewarnt wurde vor herabstürzenden Ästen und herabfallenden Gegenständen. Nach Mitternacht sollte der Sturm nachlassen.