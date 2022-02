Entwurzelte Bäume, umgestürzte Bauzäune, blockierte Straßen: Das Sturmtief «Zeynep» hielt am Freitagabend (18.02.) im Südwesten Feuerwehren und Polizei in Atem. Der Rems-Murr-Kreis kam vergleichsweise glimpflich davon.

Umherfliegende Mülltonnen und Verkehrszeichen

Wie das Polizeipräsidium Aalen am Samstagvormittag (19.02.) mitteilte, wurden Feuerwehr und Polizei am Abend und in der Nacht zu 46 witterungsbedingten Einsätzen gerufen.

"Zumeist mussten umgestürzte Bäume