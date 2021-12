Auf der B14 in Stuttgart hat sich am Freitagnachmittag (17.12.) gegen 15.22 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage mitteilte, liegt die Unfallstelle mehrere Hundert Meter vor dem Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Backnang.

Verkehr staut sich zurück

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge seien an dem Auffahrunfall zwei Fahrzeuge beteiligt. Eine Person sei leicht verletzt worden. Die Unfallaufnahme läuft momentan noch