Sulzbach an der Murr: Biomülltonne in Küche in Brand geraten - Bewohner leicht verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Märchengarten" in Sulzbach an der Murr-Bartenbach hat es am Samstagabend (16.01.) einen Feuerwehreinsatz gegeben. Laut Polizeibericht hatten Bewohner gegen 19 Uhr festgestellt, dass es aus der Wohnung eines Nachbarn stark rauchte. Die Feuerwehr konnte den Brandherd schnell ausfindig machen: Es handelte sich um eine kleine Biomülltonne in der Küche der Wohnung. "Dort wurde offensichtlich heiße Asche entsorgt, welche sich dann entzündete", so die Polizei.

Die beiden 50- und 53-jährigen Bewohner der Wohnung wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Wohnung blieb bewohnbar. Die Bewohner müssen nun mit einer Anzeige wegen Brandstiftung rechnen.