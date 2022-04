In der Nacht zum Samstag (09.04.) ist es zu einem Brand in einer Firma in der Eisenbahnstraße in Sulzbach gekommen.

Wie die Polizei berichtet, fingen gegen Mitternacht aufgrund eines technischen Defektes Teile der Absaugeanlage einer Maschine zur Metallverarbeitung Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach war mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen.

Die Produktion wurde unterbrochen

Aufgrund der Rauchentwicklung musste die