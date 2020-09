Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag (19.09.) bei einem Verkehrsunfall auf der B14 bei Waldrems ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei war der Motorradfahrer bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dort kollidiert er mit einem Pkw, der bei Grün nach links abbiegen wollte. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.