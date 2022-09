Tödlicher Unfall am Maubacher Bahnhof: Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt

Ein 54 Jahre alter Mann ist am Montag (12.09.) gegen 19.30 Uhr am Maubacher Bahnhof von einem Regionalzug erfasst worden. Der Mann wurde tödlich verletzt. Vermutlich war er aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Gleisbett geraten, so die Polizei. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

Bahnstrecke für zweieinhalb Stunden gesperrt

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Die Bahnstrecke Stuttgart-Backnang war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. EIn Ersatzbusverkehr wurde eingerichtet.