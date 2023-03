Tödlicher Unfall in Murrhardt: Auto kommt in Gegenverkehr - Fahrer stirbt

In der Gaildorfer Straße in Murrhardt-Fornsbach hat es am Dienstagmorgen (21.03.) einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, waren daran drei Fahrzeuge beteiligt. Die Straße war mehrere Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt.

Polizei: Fahrer war nicht angeschnallt

Laut Pressemitteilung geriet ein 66-Jähriger gegen 9.20 Uhr auf der Gaildorfer Straße Richtung Fornsbach aus ungeklärter Ursache mit seinem VW in den Gegenverkehr. Er streifte den Ford Kuga eines 61-Jährigen und kollidierte anschließend mit dem Ford Transit eines 50-Jährigen.

"Hierbei zog sich der VW-Fahrer, der nicht angegurtet war, tödliche Verletzungen zu", so die Polizei. "Die beiden Ford Fahrer sowie die 66-jährige Beifahrerin im Kuga wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert."

Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz

Neben der Polizei war ein Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie fünf Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Murrhardt im Einsatz. Die Autos mussten allesamt abgeschleppt werden.