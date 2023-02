Telefon-Betrug in Berglen: Seniorin übergibt Schmuck im Wert von 20.000 Euro

Eine 73-jährige Frau aus Berglen ist am Donnerstag (16.02.) Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Das berichtet die Polizei am Freitag. Den Angaben nach wurde die Rentnerin um Schmuck im Gesamtwert von circa 20.000 Euro betrogen. Was genau ist passiert?

Unfall verursacht? So gingen die Betrüger am Telefon vor

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, erhielt die Frau gegen 11 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Am anderen Ende der Leitung erzählte eine weibliche Person mit heulender Stimme, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Rentnerin ging davon aus, dass es sich bei der Frau am Telefon um ihre Tochter handelte.

Anschließend übernahm eine vermeintliche Polizeibeamtin das Gespräch. Sie gab an, dass die Seniorin einen hohen Geldbetrag bezahlen müsse, um die Untersuchungshaft abzuwenden.

Auf dem Weg zur Bank kommen Zweifel auf

Weil die 73-Jährige nicht so viel Geld zu Hause hatte, wurde eine Schmuck-Übergabe in Stuttgart vereinbart. Die Seniorin fuhr daraufhin mit dem Auto in die Stadt. Gegen 13 Uhr übergab sie dann einem angeblichen "Sachverständigen" in der Kronprinzstraße hochwertigen Goldschmuck, Diamantenringe und Perlenketten. Laut Polizei sollte die Frau anschließend noch einen hohen Bargeldbetrag bei ihrer Bank abheben. Auf dem Weg zur Bank kamen der 73-Jährigen schließlich Zweifel auf. Sie informierte die Polizei.

Personenbeschreibung des angeblichen Sachverständigen

Den Mann, dem die Seniorin den Schmuck übergab, beschrieb sie dem Polizeibericht zufolge so: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkle kurze Haare, korpulente Statur und "indisches Erscheinungsbild."

Kripo bittet um Hinweise von Zeugen

Nun werden Zeugen gesucht. Wer am Donnerstag auf die Situation in der Stuttgarter Kronprinzstraße aufmerksam wurde, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Waiblingen zu melden. Die Telefonnummer lautet 07361/5800.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Telefonbetrug

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen auf Betrüger am Telefon hereinfallen und dadurch teils hohe Geldsummen verlieren. Den aktuellen Fall aus Berglen nimmt die Polizei zum Anlass, auf folgende Tipps hinzuweisen:

Wenn Sie sich vor Telefonbetrügern schützen möchten, dann ändern Sie Ihren Eintrag im Telefonbuch: Lassen Sie den Vornamen abkürzen oder verzichten Sie ganz auf einen Eintrag. So fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Weitere hilfreiche Tipps findet man unter www.polizei-beratung.de.